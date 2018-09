Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. Januar:

3. Kalenderwoche

17. Tag des Jahres

Noch 348 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Antonius, Beatrix, Gamelbert

HISTORISCHE DATEN

2012 - Der deutsche SPD-Abgeordnete Martin Schulz ist neuer Präsident des Europaparlaments.

2011 - Der Schweizer Ex-Banker Rudolf Elmer übergibt Wikileaks Tausende Daten von mutmaßlichen Steuerbetrügern zur Auswertung und Veröffentlichung.

2008 - Um Haaresbreite entgehen mehr als 150 Insassen einer Maschine der British Airways in London einer Katastrophe. Die Passagiere erleben eine dramatische Bruchlandung auf dem Flughafen London-Heathrow.

2003 - Nach zwölf Jahren erbitterter Auseinandersetzungen zwischen Ökologen und Verkehrsplanern wird der gut 8,6 Kilometer lange Somport-Tunnel zwischen Frankreich und Spanien eröffnet.

1993 - Die US-Streitkräfte greifen mit Marschflugkörpern eine Atomwaffenanlage in der Nähe der irakischen Hauptstadt Bagdad an.

1988 - Das Stück «Land in Sicht» von Stephen Poliakoff erlebt am Schauspiel Köln seine deutsche Erstaufführung.

1963 - Studenten aus Antwerpen entführen in Brüssel die weltberühmte Brunnenfigur «Manneken Pis».

1949 - Die drei Westalliierten bilden für die Westzonen Deutschlands ein militärisches Sicherheitssamt, das die Abrüstung und Entmilitarisierung gewährleisten soll.

1929 - In Berlin wird der Stummfilm «Ich küsse Ihre Hand, Madame» uraufgeführt, in dem erstmals in Deutschland das Titellied als Tonfilmeinlage eingespielt wird. Es wird vom Tenor Richard Tauber gesungen.

AUCH DAS NOCH

2000 - dpa meldet: Der Verlust seines Sonntagsbratens hat einen 40-jährigen Dresdner so schwer getroffen, dass er den Diebstahl des Fleisches über Notruf meldete.

GEBURTSTAGE

1972 - Benno Fürmann (41), deutscher Schauspieler («Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken»)

1948 - Mick Taylor (65), britischer Gitarrist, ehemaliges Mitglied der Rockgruppe Rolling Stones

1944 - Françoise Hardy (69), französische Pop- und Chanson-Sängerin

1933 - Dalida, französische Schauspielerin und Chansonniere («Am Tag, als der Regen kam»), gest. 1987

1925 - Duane Hanson, amerikanischer Bildhauer, gest. 1996

TODESTAGE

2012 - Johnny Otis, amerikanischer Musiker, geb. 1921

2008 - Bobby Fischer, amerikanischer Schachspieler, Schachweltmeister 1972-1975, geb. 1943