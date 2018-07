Granollers (SID) - Christian Schwarzer traut den deutschen Handballern bei der WM in Spanien den Einzug in das Halbfinale zu. "Im Sport ist alles möglich. Auch das Halbfinale ist drin", sagte der Weltmeister von 2007 dem SID. Vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen den Titelverteidiger Frankreich am Freitag (18.15 Uhr/ARD) bescheinigte der ehemalige Weltklasse-Kreisläufer der Mannschaft von Bundestrainer Martin Heuberger eine positive Entwicklung.

"Die Mannschaft lernt von Tag zu Tag - das war bei uns früher genauso. Wir brauchten Trainingseinheiten und Turniere, bis das alles ineinander gegriffen hat", sagte Schwarzer. Das deutsche Team hatte sich durch einen 29:21-Erfolg am Mittwoch gegen Montenegro vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert. "Ob es dann gegen Russland, Island oder Mazedonien geht, ist egal - die sind alle zu schlagen", sagte der 43-Jährige.