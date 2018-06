Bagdad (AFP) Bei einer Serie von Anschlägen auf Schiiten im Irak sind am Donnerstag landesweit mindestens 17 Menschen getötet und dutzende weitere verletzt worden. Bei dem schwersten Anschlag in der Stadt Dudschail rund 60 Kilometer nördlich von Bagdad kamen bei der Explosion einer Autobombe nach Angaben des Bürgermeisters Mohammed Hassan neun Menschen ums Leben. 56 weitere seien verletzt worden. Bei einem weiteren Anschlag nahe eines Fußballstadions in Hilla rund hundert Kilometer südlich der Hauptstadt starben fünf Menschen.

