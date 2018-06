Algier/Paris (dpa) - Nach dem Überfall islamistischer Terroristen auf ein Gasfeld in Algerien ist die Lage äußerst angespannt. Das algerische Militär belagere die Anlage im Osten des Landes, berichteten örtliche Medien.

Die algerische Regierung schloss Verhandlungen mit den Geiselnehmern aus, die nach eigenen Angaben 41 Ausländer in ihrer Gewalt halten. Darunter seien sieben US-Bürger, zwei Franzosen und zwei Briten. Nach algerischen Quellen sind es dagegen rund 20 Geiseln. Bei dem Angriff waren am Mittwoch ein Brite und ein Algerier getötet worden. Für Berichte, wonach etwa 30 algerische Arbeiter aus der Anlage geflohen seien, gab es zunächst keine Bestätigung.

Hinter der Geiselnahme steht nach algerischen Angaben die Organisation Al-Kaida im islamischen Maghreb (AQMI). Die Rebellen fordern ein Ende des französischen Einsatzes in Mali. Über die Zahl der Entführten gab es am Donnerstag unterschiedliche Angaben.

Im Kampf gegen die Islamisten wurden in Mali am Donnerstag auch die ersten Truppen der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas erwartet. Im Tagesverlauf sollten 200 nigerianische Soldaten eintreffen. In Brüssel wollen die Außenminister der 27 EU-Staaten bei einer Sondersitzung eine militärische Ausbildungsmission der EU für Mali beschließen.

Der arabische Nachrichtensender Al-Dschasira berichtete am Donnerstag, die Entführer hätten damit gedroht, eine britische Geisel zu töten, sollten die algerischen Soldaten angreifen. Der britische Außenminister William Hague kritisierte die Terroraktion der Islamisten in Algerien als «kaltblütigen Mord». Die britische Regierung arbeite «rund um die Uhr» an einer Lösung und stehe in engem Kontakt mit den Angehörigen der Opfer. Ein Notfall-Team sei nach Algerien geschickt worden, ergänzte er während eines Besuchs in Australien.

Die Regierungen in den USA, Norwegen, Großbritannien, Irland und Japan bestätigten, dass sich Bürger ihrer Länder unter den Geiseln befinden. Die schwer bewaffneten Terroristen hatten die Siedlung der Ölarbeiter am frühen Mittwochmorgen in drei Fahrzeugen angriffen.

Zur Unterstützung der Einsätze gegen die Rebellen in Mali stehen die zwei Transall-Transportmaschinen der Bundeswehr startbereit. «Wir warten auf den Marschbefehl», sagte ein Sprecher der Luftwaffe am Donnerstag der Nachrichtenagentur dpa. Die beiden Maschinen sollen von Hohn in Schleswig-Holstein und Landsberg am Lech in Bayern zunächst ins malische Bamako fliegen.

Von dort aus geht es in einen der 14 anderen Staaten der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas weiter, von wo aus dann Soldaten nach Bamako gebracht werden sollen. An dem Einsatz beteiligen sich 12 Bundeswehrsoldaten. Jedes Flugzeug kann rund 90 Soldaten transportieren und wird mit zwei Crews besetzt.

Die 3300 Soldaten der Ecowas sollen überwiegend von Nigeria, Niger und Burkina Faso gestellt werden. Die Bundesregierung hatte am Mittwoch nach einer Anfrage der französischen Regierung entschieden, den Kampf gegen die islamistischen Rebellen im Norden Malis mit zwei Transall-Maschinen zu unterstützen. Französische Truppen sollen aber damit nicht transportiert werden.