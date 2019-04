Berlin (dpa) - Oscar-Preisträger Christoph Waltz («Inglourious Basterds») sehnt sich trotz seines Ruhms in Hollywood manchmal nach Deutschland zurück. «Die Jahreszeiten fehlen mir», sagte der 56-jährige Deutsch-Österreicher der Zeitschrift «Gala».

Vor allem vermisse er in Los Angeles «diese langen, lauen Sommertage, diese Dämmerung, die es speziell im Norden gibt.» Waltz hat seinen Hauptwohnsitz immer noch in Berlin, wie sein Management auf Anfrage bestätigte. Derzeit ist er als Kopfgeldjäger in Quentin Tarantinos neuem Film «Django Unchained» zu sehen.