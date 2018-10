Hamburg (dpa) - Verwirrung um das getrennt lebende Hamburger Glamour-Paar Sylvie und Rafael van der Vaart: Das Magazin «Gala» hält an der Darstellung über ein Liebes-Comeback der Van der Vaarts in seiner aktuellen Ausgabe fest. Man stehe hundertprozentig hinter dem Artikel, sagte eine Sprecherin. Gala zitiert Sylvie van der Vaart mit den Worten: «Ich bin so glücklich. Wir wollen es wieder miteinander versuchen.» Dazu erklärte jedoch das Management des HSV-Fußballers und seiner Frau: «Sylvie van der Vaart hat zu diesem Thema kein Interview gegeben.»

