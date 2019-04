Bamako (AFP) In Mali sind am Donnerstag die ersten Soldaten der westafrikanischen Eingreiftruppe eingetroffen. Die 40 Streitkräfte aus Togo wurden am Flughafen der Hauptstadt Bamako von französischen und malischen Soldaten begrüßt, wie ein AFP-Fotograf berichtete. Insgesamt will die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) im Rahmen der Internationalen Unterstützungsmission für Mali (MISMA) 3000 Soldaten zur Bekämpfung der islamistischen Milizen im Norden des Landes entsenden.

