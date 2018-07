Den Haag (AFP) Der niederländische Finanzminister Jeroen Dijsselbloem will neuer Chef der Eurogruppe werden. Dies gab der 46-Jährige am Donnerstag während einer Parlamentssitzung in Den Haag bekannt. Er werde am Freitag bei einem Treffen mit dem jetzigen Amtsinhaber Jean-Claude Juncker offiziell seine Kandidatur anmelden.

