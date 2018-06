Berlin (SID) - Der kubanische Cruisergewichts-Boxer Yoan Pablo Hernandez muss seinen WM-Kampf am 2. Februar in Berlin absagen. Der IBF-Champion brach sich beim Sparring im Training die linke Hand und kann deswegen nicht wie geplant gegen Herausforderer Eric Fields aus den USA antreten. Die Veranstaltung in der Berliner Max-Schmeling-Halle mit dem Hauptkampf zwischen Eduard Gutknecht und Jürgen Brähmer um die Europameisterschaft im Halbschwergewicht findet aber dennoch statt.