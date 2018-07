Wien (dpa) - Die deutsch-österreichische Schauspielerin Louise Martini ist tot. Die gebürtige Wienerin starb in der Nacht zum Donnerstag im Alter von 81 Jahren nach kurzer Krankheit, teilte das Theater in der Josefstadt mit. Dort war Martini Mitglied des Ensembles.

Geboren wurde Martini am 10. November 1931 in Wien, wo sie am Max-Reinhardt-Seminar ihre Ausbildung absolvierte. In den 1950er Jahren startete sie ihre Karriere: Am Theater, im Kabarett und im Musical wurde sie ebenso zum Publikumsliebling wie im Fernsehen. International bekannt wurde sie 1962 in München mit dem Musical «Irma La Douce». Über 200 Mal stand sie in dieser Rolle auf der Bühne.