Den Haag (AFP) Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen in Mali eingeleitet. Bei einigen seit Januar 2012 verübten "Akten der Brutalität und der Zerstörung" könne es sich um Kriegsverbrechen handeln, erklärte Chefanklägerin Fatou Bensouda am Mittwoch in Den Haag. "Verschiedene bewaffnete Gruppen haben Terror gesät und der Bevölkerung mit einer ganzen Reihe von Akten extremer Gewalt in allen Phasen des Konflikts Leid zugefügt", kritisierte die gambische Juristin. Sie hatte im Juli eine Voruntersuchung zu den Vorfällen eingeleitet.

