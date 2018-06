Washington (AFP) Ein Nudelgericht mit knusprigen Garnelen, Pilzen, Tomaten, Rucola und einer Sahnesauce ist zum kalorienreichsten Essen in einer US-Restaurantkette gekürt worden. 3120 Kalorien kommen bei der Cheesecake Factory's Bistro Shrimp Pasta zusammen, die in einem Washingtoner Restaurant für 17,95 Dollar (knapp 13,50 Euro) zu haben ist, wie aus der am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichten Liste der Xtreme Eating Awards hervorgeht.

