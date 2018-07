Washington (AFP) Nach der Pannenserie beim Dreamliner von Boeing hat die US-Luftfahrtbehörde FAA angeordnet, dass die in den Vereinigten Staaten registrierten Flieger vorläufig am Boden bleiben müssen. Betroffen von der am Mittwoch (Ortszeit) erteilten Verfügung ist United Airlines, die einzige US-Fluggesellschaft, die mit dem Dreamliner fliegt. Zu ihrer Flotte gehören sechs der Prestigemaschinen.

