NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat sich im US-Handel am Donnerstag seinem Elf-Monatshoch weiter angenähert. Mit zuletzt 1,3384 US-Dollar lag die Gemeinschaftswährung nur noch knapp darunter. Zuvor hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,3368 (Mittwoch: 1,3277) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7481 (0,7532) Euro. Am Montag hatte die Gemeinschaftswährung bei 1,3404 Dollar den höchsten Stand seit Februar 2012 erreicht. Gegenüber dem Yen schaffte der Euro bereits einen neuen Höchstkurs seit Mai 2011.

"Am Devisenmarkt hat unter anderem eine erfolgreiche Versteigerung von Staatsanleihen im Krisenland Spanien den Euro gestützt", begründete Devisenexpertin Viola Julien von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) die Kursgewinne. Sie bezeichnete den langfristigen Aufwärtstrend der Gemeinschaftswährung als weiterhin intakt. Wenn in den kommenden Handelstagen keine schlechte Nachricht von der Euro-Schuldenkrise dazwischen kommt, "ist beim Euro noch etwas Luft nach oben", sagte Expertin Julien.