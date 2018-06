Offenbach (dpa) - Ganz Deutschland liegt unter einer Schneedecke. Sie ist zwar im Norden nur ganz dünn, aber wegtauen wird sie vorerst nicht. Es kommt sogar noch einiges dazu. Tief «Feodor» habe bis zum Morgen in Süddeutschland bis zu 20 Zentimeter Neuschnee abgeladen, so der Deutsche Wetterdienst. Aber auch der Rest des Landes trage ein weißes Kleid. Das liege an Hoch «Bianca» über Südskandinavien, das Kaltluft aus Nordosten nach Deutschland bringt und immer wieder für Schneeschauer sorgt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.