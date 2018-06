Algier (AFP) Die algerischen Sicherheitskräfte haben laut einem neuen Agenturbericht bei ihrem Einsatz gegen schwer bewaffnete Geiselnehmer im Süden des Landes fast 100 Ausländer befreit. Das Schicksal von etwa 30 weiteren ausländischen Geiseln sei unklar, meldete die algerische Nachrichtenagentur APS am Freitag unter Berufung auf einheimische Sicherheitskreise. Die algerische Armee hatte am Donnerstag in der Gasanlage nahe der libyschen Grenze eine Befreiungsaktion gestartet, nachdem islamistische Kämpfer dort am Mittwoch hunderte Geiseln genommen hatten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.