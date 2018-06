Paris (AFP) Die dramatische Geiselnahme in einer algerischen Gasanlage wirkt sich nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) vermutlich negativ auf das Energiegeschäft des nordafrikanischen Landes aus. Die Geiselnahme am Gasfeld nahe In Aménas an der libyschen Grenze schwebe wie eine "dunkle Wolke" über den Aussichten für den Energiesektor Algeriens, erklärte die in Paris ansässige Agentur am Freitag. Die Produktion in In Aménas sei wegen des Vorfalls vorübergehend eingestellt worden, davon sei auch die Erzeugung von geschätzten 50.000 Barrel Erdöl pro Tag betroffen.

