Algier (AFP) Frankreich hat Kritik am algerischen Militäreinsatz zur Beendung des Geiseldramas auf dem Gasfeld bei In Aménas zurückgewiesen. Die Situation sei wegen des Ausmaßes der Geiselnahme "sehr komplex" gewesen, sagte der Sprecher des Pariser Außenministeriums, Philippe Lalliot, am Freitag vor Journalisten. Die algerischen Behörden seien zu dem Schluss gekommen, dass es keine andere Wahl als den Ansturm auf die Anlage gab.

