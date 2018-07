Algier (AFP) Die Geiselnehmer auf einem Gasfeld im Osten Algeriens stammen nach jüngsten Regierungsangaben aus Libyen. "Nach allen uns vorliegenden Informationen" sei "die Terroristengruppe" aus dem Nachbarland über die Grenze gekommen, zitierte die algerische Tageszeitung "Echorouk" am späten Donnerstag in ihrer Internetausgabe Innenminister Dahou Ould Kabila. Am Mittwoch hatte der Minister gesagt, die Geiselnehmer kämen aus der Umgebung des Gasfelds. Damit verärgerte er die Behörden der betroffenen Region, die an Libyen grenzt.

