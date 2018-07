Algier (AFP) Nach dem Einsatz der algerischen Armee gegen islamistische Geiselnehmer auf einem BP-Gasfeld halten sich auf dem Gelände weiterhin einige Islamisten verschanzt. "Es gibt noch eine verschanzte terroristische Gruppe" in dem Komplex in In Aménas, rund 1300 Kilometer südöstlich von Algier, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus algerischen Sicherheitskreisen. Es sei "schwierig, über einen laufenden Einsatz zu sprechen". Zuvor hatte das britische Außenministerium zu der Geiselnahme in Algerien erklärt: "Der terroristische Zwischenfall ist weiter im Gange."

