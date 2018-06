Nouakchott (AFP) Der Drahtzieher der spektakulären Geiselnahme in Algerien, Mokhtar Belmokhtar, hat Verhandlungen über den Einsatz Frankreichs in Mali sowie einen Gefangenenaustausch gefordert. Die mauretanische Nachrichtenagentur ANI zitierte am Freitag aus einem Video des Islamistenführers, in dem dieser Frankreich und Algerien auffordert, über ein Ende des Mali-Einsatzes zu "verhandeln". Zudem schlägt er darin vor, die von seiner Gruppe "Die mit Blut unterzeichnen" festgehaltenen US-Geiseln im Gegenzug für einen in den USA inhaftierten Ägypter sowie eine Pakistanerin freizulassen.

