London (SID) - Carmelo Anthony hat die New York Knicks in London bei seiner Rückkehr zum Erfolg geführt. Knapp fünf Monate nach dem Olympiasieg der US-Basketballer hatte der Superstar am Schauplatz des Finals maßgeblichen Anteil daran, dass der zweimalige NBA-Champion 102:87 gegen die Detroit Pistons gewann. Anthony war mit 26 Punkten bester Werfer des Spiels. Sein Teamkollege Tyson Chandler, ebenfalls Goldmedaillengewinner vom London, kam auf zehn Zähler und 14 Rebounds.

New York bleibt in der Eastern Conference mit 25 Siegen und 13 Niederlagen Tabellenzweiter hinter den Miami Heat (26:12). Der amtierende Meister setzte sich im Treffen der Superstars 99:90 bei den Los Angeles Lakers durch. LeBron James, der als jüngster Spieler der NBA-Geschichte die 20.000-Punkte-Marke übertroffen hatte, erzielte 39 Punkte und stach damit die lebende Lakers-Legende Kobe Bryant (22 Punkte) aus.

London war zum dritten Mal Austragungsort eines regulären Spiels der nordamerikanischen Profiliga NBA. Anfang März 2011 waren die inzwischen nach Brooklyn umgezogenen New Jersey Nets an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gegen die Toronto Raptors angetreten.

In London ist die NBA seit 20 Jahren regelmäßig zu Gast. 1993 spielten dort beim ersten Auftritt die Orlando Magic gegen die Atlanta Hawks. Bis vor zwei Jahren fanden in der Metropole an der Themse allerdings ausschließlich Showspiele statt.