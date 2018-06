München (SID) - Basketball-Bundesligist Bayern München hat sich die Dienste von Talent Paul Zipser gesichert. Der 18-Jährige wechselt von den MLP Academics Heidelberg aus der 2. Bundesliga ProA zu den Bayern und erhält einen Vierjahresvertrag. In der Vorsaison brachte es Zipser, der auf der Guard- und Flügelposition einsetzbar ist, im Schnitt auf 7,9 Punkte und drei Rebounds. Dafür wurde der 2,03-m-Hüne vom Basketballportal Eurobasket.com zum "Newcomer of the Year" und "Most Improved Player of the Year" der Pro-A-Spielzeit 2011/12 gewählt.

"Wir sind sehr froh, dass sich mit Paul Zipser eines der interessantesten europäischen Talente trotz vieler Angebote aus dem In- und Ausland für uns entschieden hat. Paul spielt in unseren zukünftigen Planungen eine wichtige Rolle", sagte Münchens Geschäftsführer Marko Pesic.