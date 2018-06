Naypyidaw (AFP) Die Regierung in Birma hat am Freitag ein Ende der Militäroffensive gegen die Rebellen der ethnischen Kachin-Minderheit im Norden des Landes angekündigt. Der Oberbefehlshaber der Armee habe bestätigt, dass seine Truppen der Anordnung des Präsidenten nachkommen würden, keine Angriffe mehr auszuüben mit Ausnahme im Fall der Selbstverteidigung, teilte das birmanische Informationsministerium mit. In einem bewaffneten Konflikt komme es jedoch darauf an, dass beide Seiten ihre Angriffe einstellten, um die Lage zu beruhigen, hieß es.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.