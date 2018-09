Frankfurt/Main (dpa) - Trotz erfreulicher chinesischer Wirtschaftsdaten und guter Unternehmenszahlen aus den USA hat der Dax am Freitag moderat nachgegeben. Nach zwei Gewinntagen sank der deutsche Leitindex um 0,16 Prozent auf 7723 Punkte - auf Wochensicht deutet sich damit aber ein minimales Plus an.

Besser schlugen sich die anderen Indizes: Der MDax gewann 0,63 Prozent auf 12 560 Punkte, und für den TecDax ging es um 0,25 Prozent auf 874 Punkte hoch. Die Aktien der Commerzbank stiegen nach einem Pressebericht über mögliche Stellenstreichungen und guten Zahlen des US-Konkurrenten Morgan Stanley um knapp zwei Prozent. Damit gehörten sie zu den Favoriten im Dax. Die Aktien der Deutschen Bank zeigten sich dagegen unbeeindruckt und gaben moderat nach.

Bei den ThyssenKrupp-Titeln sorgten ein kritischer Bericht für Verluste von mehr als einem Prozent. Laut «Handelsblatt» ist der Stahlkonzern unzufrieden mit den Angeboten für seine amerikanischen Stahlwerke und «hat daher die Interessenten aufgefordert, ihre Offerten nachzubessern», zitiert die Zeitung aus Verhandlungskreisen. Dennoch zeigte sich Unternehmenschef Heinrich Hiesinger auf der Hauptversammlung zuversichtlich, den geplanten Verkauf bis zum Herbst abschließen zu können.

Die Halbleiterwerte entwickelten sich nach Zahlen von Intel freundlich. Der Chipkonzern litt zwar im Schlussquartal 2012 unter den schwachen Verkäufen von Tischrechnern und Notebooks. Börsianer verwiesen aber auf die hohen geplanten Investitionen, die ein gutes Zeichen für den gesamten Sektor seien. Infineon zeigten sich im Dax moderat höher, während Titel des Maschinenbauers Aixtron um knapp drei Prozent stiegen. Beim Baukonzern Bilfinger sorgte ein Zukauf für Kursgewinne von fast zwei Prozent.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere bei 1,29 Prozent. Der Bund-Future stieg um 0,36 Prozent auf 143,15 Punkte. Der Kurs des Euro fiel. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3324 (Donnerstag: 1,3368) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7505 (0,7481) Euro.