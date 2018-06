Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Freitag freundlich in den Handel gestartet. Gestützt auf positive Vorgaben aus Übersee stieg der Dax in den ersten Minuten um 0,16 Prozent auf 7747 Punkte. Damit knüpfte der Leitindex an seine Vortagsentwicklung an.

Der MDax gewann 0,31 Prozent auf 12 520 Punkte. Für den TecDax ging es um 0,12 Prozent auf 872 Punkte nach oben. Insbesondere die starken Börsen in Asien, die von erfreulichen Wirtschaftsdaten aus China profitierten, sorgten für Auftrieb.

Schon am Vortag hatten die Hoffnung auf gute Nachrichten aus der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft sowie positive US-Daten dem Dax den Sprung in die Gewinnzone ermöglicht. Insgesamt nehme auch in Europa die Risikobereitschaft der Anleger wieder zu, sagte Marktstratege Evan Lucas vom Broker IG.