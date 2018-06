Washington (AFP) Frauen in Lateinamerika und der Karibik sind einer Studie zufolge häufig Opfer häuslicher Gewalt. Mehr als eine von vier Frauen in sieben der zwölf untersuchten Länder der Region gab an, in ihrem Leben bereits Opfer brutaler Übergriffe gewesen zu sein, wie aus dem am Donnerstag (Ortszeit) vorgestellten Bericht der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation (PAHO) hervorgeht. Soziale und kulturelle Normen in der Region tragen laut PAHO zur Gewalt von Männern gegen Frauen bei. Körperliche Gewalt werde in einer Beziehung häufig als "akzeptables Mittel" zur Konfliktlösung angesehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.