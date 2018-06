Berlin (AFP) Stress und Druck am Arbeitsplatz nehmen einer neuen DGB-Umfrage zufolge weiter zu. Mehr als die Hälfte (56 Prozent) der knapp 5000 befragten Beschäftigten sieht sich einer starken oder sehr starken Arbeitshetze ausgesetzt, ergab die am Freitag vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) veröffentliche Untersuchung "Psycho-Stress am Arbeitsplatz". Dies bedeutet demnach im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um vier Prozentpunkte. Zudem geben 80 Prozent der Beschäftigten an, dass sie seit Jahren immer mehr in der gleichen Zeit leisten müssen.

