Berlin (AFP) Die reichen Bundesländer geben den armen Bundesländern Geld, damit überall in Deutschland möglichst vergleichbare Lebensbedingungen herrschen - so einfach ist die Grundidee des Länderfinanzausgleichs. Grundlage für das Umverteilungssystem ist Artikel 107 des Grundgesetzes. Die Details zu der komplizierten Bemessung der Zahlungen müssen aber immer wieder gesetzlich geregelt werden, was wiederholt zu Streit führte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.