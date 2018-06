Berlin (AFP) Die FDP-Führung hat bislang keine Pläne für einen vorgezogenen Parteitag. Ein vorgezogener Parteitag, wie ihn Fraktionschef Rainer Brüderle ins Gespräch brachte, sei "bislang kein Thema" in den Planungen, sagte ein FDP-Sprecher am Freitag in Berlin. Für ein solches Vorgehen gebe es bislang weder einen Antrag noch einen Beschluss. Das Thema stehe bislang auch nicht auf den Tagesordnungen für die Sitzungen von Parteivorstand und Präsidium am Montag.

