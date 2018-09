Berlin (AFP) Eine große Mehrheit der Bevölkerung ist für den deutschen Hilfseinsatz in Mali. 69 Prozent sind der Meinung, dass Deutschland mit Militärtransportern und Sanitätern Unterstützung leisten sollte, wie der am Freitag veröffentlichte Deutschlandtrend des ARD-"Morgenmagazins" ergab. Sieben Prozent halten eine Beteiligung von Bundeswehr-Soldaten am Militäreinsatz für richtig. 22 Prozent finden, dass sich Deutschland komplett heraushalten und in keiner Form Unterstützung leisten sollte.

