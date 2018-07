Luxemburg/Berlin (AFP) Der scheidende Eurogruppen-Chef Jean-Claude Juncker erwartet, dass die Entscheidung über seine Nachfolge am Montag bei einem Treffen der Euro-Finanzminister fällt. Das sagte Juncker am Freitag in Luxemburg nach einem Treffen mit seinem wahrscheinlichen Nachfolger, dem niederländischen Finanzminister Jeroen Dijsselbloem. "Der niederländische Finanzminister hat seine Kandidatur vorgestellt, die eine gute ist, und die Entscheidung wird am Montag getroffen."

