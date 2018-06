München (AFP) Die Zahl der Unregelmäßigkeiten bei Lebertransplantationen im Münchner Klinikums rechts der Isar ist einem Bericht zufolge offenbar höher als bislang bekannt. An dem Klinikum soll es in den Jahren 2007 bis 2012 insgesamt knapp 30 Verstöße gegen die Richtlinien für Lebertransplantationen gegeben haben, wie die "Süddeutsche Zeitung" am Freitag berichtete. Bei drei Patienten sollen Blutproben aktiv manipuliert und in elf Fällen Alkoholkranke auf die Warteliste gesetzt worden sein, obwohl diese noch nicht die erforderlichen sechs Monate abstinent waren.

