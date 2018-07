Berlin (AFP) Der Grünen-Abgeordnete Hans-Christian Ströbele hat die Anwesenheit von Vertretern des rechtsextremen Front National bei den Feiern zum 50. Jahrestag des Elysée-Vertrags kommende Woche in Berlin kritisiert. Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) solle verhindern, dass die Vertreter der Rechtsextremen aus dem Nachbarland "Hetzreden" halten, erklärte Ströbele am Freitag in Berlin.

