München (dpa) - Die Komödie «Oh Boy» hat beim Bayerischen Filmpreis gleich in zwei Kategorien gewonnen.

Jan Ole Gersters Film über einen Endzwanziger, der nach abgebrochenem Jurastudium in den Berliner Tag hinein lebt, gewann den Preis für das beste Drehbuch. Hauptdarsteller Tom Schilling wurde zudem als bester Schauspieler ausgezeichnet. Er habe das Glück gehabt, Teil einer idealen Kombination gewesen zu sein, sagte der 30-Jährige bei seiner Dankesrede am Freitag in München.

Es ist schon der zweite Bayerische Filmpreis für Tom Schilling, der 2001 bereits eine Auszeichnung als bester Nachwuchsdarsteller für «Crazy» bekommen hatte. «Unglaublich eigentlich - weil ich seh' jetzt auch nicht besonders viel älter aus», scherzte er. Regisseur Gerster lobte Schilling als «einzig wahren Dandy in der deutschen Filmbranche».