Athen (dpa) - Die griechische Steuersünder-Affäre geht in die nächste Runde. Ein Untersuchungsausschuss des griechischen Parlamentes soll prüfen, ob die Immunität des früheren griechischen Finanzminister Giorgos Papakonstantinou aufgehoben werden soll. Dies beschloss mit einer klaren Mehrheit das griechische Parlament am frühen Morgen. Papakonstantinou werden Datenfälschung und Pflichtverletzung vorgeworfen. Er soll die Namen von Verwandten aus einer Datei mit mutmaßlichen griechischen Steuersündern mit Geldeinlagen in der Schweiz gelöscht haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.