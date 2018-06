Beirut (AFP) Im Norden Syriens ist nach Angaben von Aktivisten ein französischer Journalist von einem Heckenschützen getötet worden. Wie die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag mitteilte, wurde der ursprünglich aus Belgien stammende Reporter Yves Debay in Aleppo erschossen, wo er für Recherchen unterwegs gewesen sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.