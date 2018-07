Paris (AFP) Der US-Schauspielerin Hilary Swank ist in einem Vorort von Paris die Handtasche geklaut worden. Drei Diebe nutzten am frühen Freitagmorgen die Gunst eines dichten Staus in Saint-Denis, zerschlugen die hintere Fensterscheibe des Taxis, in dem Swank saß, und schnappten sich das Designerstück, wie die Polizei mitteilte. In dem Gebiet, wo es häufig Staus gibt, werden Autofahrer immer wieder Opfer von Handtaschendieben, die sich an feststeckende Autos heranschleichen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.