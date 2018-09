Paris (AFP) Die Krise in Europa hat die Verkaufszahlen des französischen Autobauers Renault einbrechen lassen. In Europa setzte Renault im vergangenen Jahr 18 Prozent weniger Autos ab als im Vorjahr, wie das Unternehmen am Freitag in Paris mitteilte. Weltweit gingen die Verkäufe um 6,3 Prozent zurück. Insgesamt verkaufte Renault 2,55 Millionen Wagen.

