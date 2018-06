Johannesburg (dpa) - Didier Drogba setzt für die Erfüllung eines seiner letzten Fußball-Träume auf Hilfe aus der Bundesliga. Gemeinsam mit Arthur Boka vom VfB Stuttgart und Didier Ya Konan von Hannover 96 will der große Star der Elfenbeinküste endlich den Afrika-Cup in sein Heimatland holen.

Für den mittlerweile in China aktiven Ex-Star des FC Chelsea geht es beim Turnier in Südafrika um die Vertreibung eines Fluchs. Zweimal hatte Drogba die Hand praktisch schon am Cup - und scheiterte 2006 (gegen Ägypten) und 2012 (gegen Sambia) als heißer Titelkandidat jeweils im Elfmeterschießen. «Es gibt immer noch einige Titel, die ich gewinnen will und der Afrika Cup ist ganz vorn dabei», sagte Drogba dem TV-Sender «Eurosport».

Diesmal sind die Rollen wieder klar verteilt. «Wir akzeptieren unsere Stellung als Favorit. Wir haben großartige Spieler, die mit ihren Vereinen viel gewonnen haben», sagte der französische Trainer der Elfenbeinküste, Sabri Lamouchi. Bis zum ersten Spiel am Dienstag gegen Togo können die «Elefanten» erstmal noch relaxt die Konkurrenz beobachten. Eröffnet wird der Cup am Kap am Samstag mit der Partie zwischen Gastgeber Südafrika und dem großen Außenseiter Kapverden.

Außer Boka und Ya Konan sind nur zwei weitere Bundesliga-Profis beim Kontinentalturnier dabei: Aristide Bance vom FC Augsburg und Cédric Makiadi vom SC Freiburg. Makiadi trifft mit der Demokratischen Republik Kongo am Sonntag auf den zweiten Titelanwärter Ghana, der es bei der WM 2010 in Südafrika immerhin bis ins Viertelfinale geschafft hatte - und unglücklich im Elfmeterschießen gegen Uruguay verlor. Weitere Gegner des Kongos sind Niger und das Team aus Mali, das sich angesichts der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Heimat wohl nur schwer auf den Fußball konzentrieren können wird.

Bei Makiadis Team verläuft die Vorbereitung alles andere als geräuschlos. Kurz vor dem Turnierstart hat die Mannschaft das Training verweigert. Auslöser des Protests ist ein Streit um Bonuszahlungen. Trainer Claude Le Roy berichtete von Streiks seiner Mannschaft wegen chaotischer Abläufe in der Vorbereitung. Der Trainer selbst drohte vor der ersten Partie am Sonntag gegen Ghana mit Abreise.

Für Bance beginnt der Afrika Cup am Montag gegen Nigeria, dem dritten großen Team des Kontinents, dem berechtigte Siegchancen eingeräumt werden. Weitere Vorrundengegner in der Gruppe C sind die Überraschungssieger der letztjährigen Afrikameisterschaft aus Sambia sowie Äthiopien, das sich erstmals seit mehr als 30 Jahren wieder für eine Endrunde qualifizieren konnte.

Im Soccer City, dem WM-Finalort 2010, will Südafrika vor 80 000 Zuschauern unbedingt einen Fehlstart verhindern. Doch «Bafana Bafana» ist gewarnt. Der Underdog von den Kapverden hat in der Qualifikation immerhin das große Kamerun eliminiert und die Menschen auf den kleinen Atlantikinseln in einen Fußballrausch versetzt.

Neben Johannesburg, wo am 10. Februar auch das Endspiel der 29. Afrikameisterschaft über die Bühne gehen wird, sind Rustenburg und Nelspruit, Durban und Port Elizabeth wie schon bei der WM Spielorte. Die Metropole Kapstadt wurde nach einigen Querelen nicht berücksichtigt.

Nur vier deutsche Spieler beim Afrika-Cup sind erstaunlich wenige im europäischen Vergleich, aber auch ein Beleg dafür, dass in der Bundesliga mehr auf heimische Talente gesetzt wird. Die Clubs aus Frankreich müssen gleich auf 54 Akteure verzichten, in England sind 19 Afrika-Cup-Teilnehmer beschäftigt, 16 spielen in Portugal.