München (SID) - Der schwedische Trainer Sven-Göran Eriksson wird nicht beim Fußball-Zweitligisten 1860 München einsteigen. Dies bestätigte der Verein am Freitag. Eine Einbindung von Eriksson in die sportliche Leitung der Mannschaft war bislang eine Bedingung des jordanischen Investors Hasan Ismaik gewesen. Eriksson (64) habe nach einem Gespräch mit Geschäftsführer Robert Schäfer am Mittwoch und einer Bedenkzeit mitgeteilt, dass er nicht zur Verfügung stehe, gaben die Löwen bekannt.

Auf die Zusammenarbeit zwischen Investor Ismaik und dem Verein soll Erikssons Entscheidung allerdings keinen Einfluss haben. Unabhängig davon habe Ismaik "versichert, dass die am Montag dieser Woche getroffene Einigung der beiden Gesellschafter und der darin enthaltene Dreijahresplan weiterhin Gültigkeit besitzt", erklärte Schäfer in einer Mitteilung von 1860.

Schäfer hatte sich am Mittwoch in London mit Eriksson getroffen. Dabei, berichtete der Löwen-Geschäftsführer, sei erörtert worden, ob der frühere englische Nationaltrainer ein Gespann mit dem derzeitigen Trainer Alexander Schmidt bilden könne und wolle. "Wir haben lange und ausführlich über den Verein und die 2. Liga gesprochen", teilte Schäfer mit, "zudem haben wir gemeinsam überlegt, wie ein Trainergespann und die Einbindung in das bestehende Team in der Praxis aussehen kann."

"Nach ausreichender Bedenkzeit", so Schäfer, habe der Schwede abgelehnt. "Seit dem ersten Kontakt mit dem Verein im November ist einige Zeit vergangen, und wir alle wissen, wie schnelllebig das Profi-Fußballgeschäft ist. Deshalb bitte ich alle Beteiligten, meine Entscheidung zu respektieren. Ich wünsche meinem Freund Hasan Ismaik und dem TSV 1860 München viel Erfolg für die Zukunft", ließ Eriksson ausrichten.