Magdeburg (SID) - Budenzauber als erste Standortbestimmung im neuen Jahr: Beim 19. DFB-Hallenpokal in Magdeburg kämpfen am Samstag (ab 10.00 Uhr) die zwölf Frauenfußball-Bundesligisten um den ersten Titel 2013. Dabei will der 1. FFC Frankfurt seinen Titel erfolgreich verteidigen, aber auch Liga-Tabellenführer VfL Wolfsburg sowie der deutsche Meister Turbine Potsdam wollen Selbstvertrauen für den Titelkampf aufbauen.

"Natürlich wollen wir das Turnier so erfolgreich wie möglich gestalten und bestenfalls unseren Titel verteidigen", sagte FFC-Coach Philipp Dahm, betont angesichts des anhaltenden Verletzungspechs jedoch: "Der Spaßfaktor steht aber mit dem Wunsch, dass alle Spielerinnen verletzungsfrei bleiben, mit Blick auf unsere Rückrunden-Ziele im Vordergrund." Der siebenmalige deutsche Meister muss weiter auf die Nationalspielerinnen Fatmire Bajramaj (Kreuzbandriss) und Simone Laudehr (Meniskus-OP) verzichten.

Die Wolfsburgerinnen wollen bei der vierten Auflage in Magdeburg erstmals die Trophäe mit nach Hause nehmen. "Es ist der erste zu vergebende Titel des Jahres. Das schafft Motivation für die gesamte Saison", sagte Spielführerin Nadine Keßler. Auch Turbine-Trainer Bernd Schröder peilt im Potsdamer "Wohnzimmer" den sechsten Turniersieg an, weiß aber auch: "Die anderen Mannschaften sind stärker geworden."

Die zwölf Teams spielen in drei Vierergruppen um das Weiterkommen in der Magdeburger Arena. Die Gruppenersten und -zweiten sowie die zwei besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Viertelfinale.