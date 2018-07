Köln (SID) - Für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus dokumentiert Bayern München mit der Verpflichtung des Star-Trainers Pep Guardiola seinen Willen zur Dominanz. "Es ist eindeutig. Die Bayern zeigen: Wir wollen Europa beherrschen!", sagte der Weltmeister von 1990 am Donnerstagabend in Düsseldorf.

Sensationell sei der Transfer für ihn keineswegs gewesen. "Die Bayern greifen an, nicht erst seit gestern, und natürlich haben sie die wirtschaftlichen Möglichkeiten. Ein Name musste her - und neben José Mourinho von Real Madrid ist Guardiola ein Name, der passt. Man kann den Verein nur beglückwünschen", sagte Matthäus, der selbst von 1984 bis 1988 und von 1992 bis 2000 für den FC Bayern gespielt hat.

Pep Guardiola (42), früherer Trainer des FC Barcelona, wird beim deutschen Fußball-Rekordmeister im Sommer Jupp Heynckes ablösen. Die Verpflichtung des Spaniers bedeutet für Matthäus eine Aufwertung der gesamten Bundesliga: "Der Ruf des deutschen Fußballs wird besser, da verzichtet man auch mal auf Scheich-Millionen."