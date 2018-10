Hamburg (AFP) Die griechische Regierung will den Verkauf von Staatsbetrieben in diesem Jahr vorantreiben. "Das Jahr 2013 wird das Jahr der Privatisierungen", sagte Wirtschaftsminister Kostis Hatzidakis in einem Interview mit "Zeit Online". Derzeit stehen demnach drei staatliche Konzerne zum Verkauf: die Flüssig- und Erdgasfirmen Depa und Desfa sowie der Ölkonzern Hellenic Petroleum. Verkauft werden soll zudem die Glücksspielgesellschaft Opap.

