Vatikanstadt (dpa) - Fohe Nachricht für Lateiner: Per Twitter verkündet Papst Benedikt XVI. die «frohe Botschaft» bald auch auf Latein. An diesem Sonntag wird er seine erste Nachricht über das neue Konto «@pontifex_ln» verschicken. Seit einem Monat twittert der Papst bereits in acht Sprachen: Englisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Polnisch und Arabisch. Insgesamt folgen ihm rund 2,5 Millionen Nutzer des Kurznachrichtendienstes. Mit Latein ist nun auch die Amtssprache der katholischen Kirche vertreten.

