Wien (AFP) Nach zweitägigen Verhandlungen zum iranischen Atomprogramm in Teheran ist eine Delegation der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ohne Ergebnis nach Wien zurückgekehrt. "Die Differenzen bestehen fort, so dass wir keinen strukturierten Ansatz zur Analyse einer eventuellen militärischen Dimension des iranischem Atomprogramms hinbekommen konnten", sagte der IAEA-Delegationsleiter Herman Nackaerts am Freitag bei seiner Ankunft auf dem Wiener Flughafen. Es sei jedoch ein weiteres Treffen in Teheran am 12. Februar vereinbart worden.

