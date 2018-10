Genf (dpa) - Wegen der Kämpfe in Mali stellen sich die UN auf einen großen Flüchtlingsstrom ein. Mehr als 700 000 Menschen könnten sich gezwungen sehen, vor Gefechten zwischen den von Frankreich unterstützen Regierungstruppen und islamischen Extremisten zu fliehen.

Das erklärte das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) in Genf: «Unsere aktuellen Planungen sind eingestellt auf bis 300 000 Menschen, die innerhalb Malis Zuflucht suchen, und 407 000, die in benachbarte Länder fliehen», sagte UNHCR-Sprecherin Melissa Fleming. Seit dem Frühjahr 2012 seien vor Kämpfen im Norden des Landes bislang rund 230 000 Menschen zu anderen Orten innerhalb Malis und fast 150 000 in benachbarte Länder geflohen.

Das UNHCR arbeite intensiv daran, seine Nothilfe-Kapazitäten in Algerien, Guinea, Mauretanien, Burkina Faso, Niger und Togo auszubauen. UN-Flüchtlingskommissar António Guterres hatte Europa am Donnerstag aufgerufen, die Unterstützung der Nachbarländer Malis bei der Versorgung von Flüchtlingen zu verstärken.