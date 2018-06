München (dpa) - Auch heute haben Schnee und Kälte für Behinderungen am Münchner Flughafen gesorgt. Wie ein Sprecher sagte, mussten 70 Flüge gestrichen werden. Die meisten Annullierungen seien «Nachwehen des gestrigen Ausnahmetages», an dem mehr als 300 Starts und Landungen gestrichen werden mussten. Die Startbahnen mussten so oft geräumt werden wie niemals zuvor. Manche Flugzeuge konnten jedoch nicht starten oder München anfliegen, weil an anderen Flughäfen die Wetterbedingungen zu schlecht waren. Auch die Streiks des Sicherheitspersonals am Hamburger Flughafen wirkten sich aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.