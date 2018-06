Algerische Gasanlage noch nicht völlig unter Kontrolle

Algier/Paris (dpa) - Die algerischen Sicherheitskräfte haben bisher offensichtlich nur einen Teil der von islamistischen Terroristen erstürmten Gasanlage im Osten des Landes unter ihrer Kontrolle bringen können. Wie die staatliche Nachrichtenagentur APS am späten Donnerstagabend berichtete, sei der Wohnbereich befreit. Dies gelte jedoch nicht für die Produktionsstätte. Dort habe das Militär die bewaffneten Terroristen umstellt. Opferzahlen wurden nicht genannt.

CNN: USA wollen Frankreich beim Lufttransport nach Mali helfen

Washington (dpa) - Die USA wollen Frankreich im Kampf gegen Islamisten in Mali beim Lufttransport von Ausrüstung und Soldaten unterstützen. Es sei an bis zu 30 Flüge gedacht, berichtete der TV-Sender CNN am Donnerstag unter Berufung auf namentlich nicht genannte Beamte im Pentagon. Unklar sei, ob die USA auch beim Auftanken von Flugzeugen Hilfe leisten wollten. Zuvor hatte die Regierung in Washington lediglich von logistischer Unterstützung gesprochen. Frankreich versucht im westafrikanischen Mali, den Vormarsch islamistischer Rebellen zu stoppen.

Athener Parlament geht Steuersünder-Skandal nach

Athen (dpa) - Die griechische Steuersünder-Affäre geht in die nächste Runde und für den früheren griechischen Finanzminister Giorgos Papakonstantinou wird es immer enger. Ein Untersuchungsausschuss des griechischen Parlamentes soll prüfen, ob seine Immunität wegen eines Steuersünder- Skandals aufgehoben werden soll. Dies beschloss mit einer klaren Mehrheit das griechische Parlament am frühen Morgen. Papakonstantinou werden Datenfälschung und Pflichtverletzung vorgeworfen. Er soll die Namen von Verwandten aus einer Datei mit mutmaßlichen griechischen Steuersündern mit Geldeinlagen in der Schweiz gelöscht haben.

Bahr will Ermittlungen gegen bestechliche Ärzte ermöglichen

Berlin (dpa) - Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr will erreichen, dass die Justiz besser gegen korrupte oder bestechliche Ärzte vorgehen kann. Ermittlungen müssten stattfinden können, sagte Bahr am Abend beim Neujahrsempfang der deutschen Ärzteschaft in Berlin. Der Bundesgerichtshof hatte im Sommer geurteilt, dass sich Praxisärzte durch die Annahme von Zuwendungen etwa für die Verordnung bestimmter Arzneien nicht wegen Bestechlichkeit strafbar machen. Der Ruf, hier eine Gesetzeslücke zu schließen, war zuletzt lauter geworden.

Ärzte dürfen psychisch Kranke in Notfällen wieder zwangsbehandeln

Berlin (dpa) - Die Zwangsbehandlung von psychisch Kranken ist nach mehrmonatiger Pause wieder möglich. Der Bundestag billigte einen Gesetzentwurf, der es Ärzten erlaubt, psychisch kranke oder geistig behinderte Menschen in Notsituationen auch gegen ihren Willen zu behandeln. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass einem Patienten ohne Eingriff erheblicher Gesundheitsschaden droht. Außerdem muss ein Richter den Schritt genehmigen, und der Patient muss in stationärer Behandlung sein. Der Bundesgerichtshof hatte derartige Zwangsbehandlungen im vergangenen Sommer gestoppt, weil er die bisherige gesetzliche Grundlage für nicht ausreichend hielt.

Thüringer Verfassungsschutz prüfte angeblich Anwerbung von Zschäpe

Berlin (dpa) - Ein neuer Hinweis im Fall NSU wirft viele Fragen auf: Der Thüringer Verfassungsschutz hat angeblich Ende der 90er Jahre erwogen, die spätere mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe als Informantin anzuwerben. Ein Ex-Verfassungsschützer aus Thüringen gab vor Monaten zu Protokoll, der Landes-Verfassungsschutz habe eine solche Zusammenarbeit geprüft, wegen Zschäpes Drogenkonsum aber davon abgesehen. Das kam am Donnerstagabend im Neonazi-Untersuchungsausschuss des Bundestages ans Licht.