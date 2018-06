Kathmandu (AFP) Jäger haben in Nepal einen Leoparden zur Strecke gebracht, der in den vergangenen zwölf Monaten mehr als ein Dutzend Menschen getötet und zerfleischt haben soll. Ein Dorfbewohner im abgelegenen Westen des Landes habe das Raubtier in der Nacht zum Freitag in seinem Kuhstall eingesperrt und Jäger gerufen, sagte ein Polizeisprecher. Die Jäger hätten ein Loch in die Wand gebohrt und das Tier erschossen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.